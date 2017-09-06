Свадебный кортеж попал в смертельное ДТП (видео)

В дагестанском городе Махачкала произошло ДТП, в результате которого погибли родители и сестра невесты, которые ехали на свадьбу. Когда случилась авария, их на обочине ждали родственники, чтобы вместе пойти на церемонию.

Как видно на записи, ДТП произошло в результате столкновения черного автомобиля Lada и Toyota Camry. Отечественная машина пыталась повернуть на шоссе направо в тот момент, когда в нее на огромной скорости въехала иномарка. В результате ДТП погибли несколько пассажиров и один из водителей, передает Life.ru.

Среди жертв аварии оказались родители и сестра невесты, ехавшие на свадьбу. Согласно отчету полицейских, в момент происшествия светофор на дороге не работал и мигал желтым цветом.