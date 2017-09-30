В жуткой аварии в Якутии погибли дети

На федеральной трассе "Вилюй" в Верхевилюйском районе в Республике Саха автомобиль слетел в кювет, после чего опрокинулся в реку Быракан, передает ТАСС. В автомобиле находились семь человек, в том числе трое детей. Сообщается, что погибли четыре человека, в том числе двое детей. На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.