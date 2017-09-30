В жилом доме под Москвой нашли бомбу

В ночь на 30 сентября в одной из квартир жилого дома в городе Мытищи Московской области была найдена бомба, сообщает телеграм-канал Mash. Жильцов пятиэтажного здания эвакуировали. Взрывное устройство обезвредили и вывезли. На время эвакуации люди были размещены в ближайшем лицее.