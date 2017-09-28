В жуткой аварии под Оренбургом погибли четыре человека

На седьмом километре трассы Гай – Орск в Оренбургской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей – Chevrolet Aveo и Toyota, передает РИА ФАН. В результате ДТП погибли три человека из Chevrolet и один – из Toyota. Еще один пассажир японской иномарки был госпитализирован. На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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