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Регионы

В жуткой аварии под Оренбургом погибли четыре человека

прочитано 231 раз

На седьмом километре трассы Гай – Орск в Оренбургской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей – Chevrolet Aveo и Toyota, передает РИА ФАН. В результате ДТП погибли три человека из Chevrolet и один – из Toyota. Еще один пассажир японской иномарки был госпитализирован. На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

28 сентября 2017, 19:10

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