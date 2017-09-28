В Тюмени горит старинный дом-памятник

Вечером 28 сентября в Тюмени загорелся двухэтажный деревянный дом по адресу улица Осипенко, дом 25, передает URA.RU. Столб дыма от пожара виден из многих частей города.

В МЧС факт возгорания подтвердили. В экстренных службах уточнили, что дом расселен, а горят второй этаж и крыша. На месте работают 32 человека и девять единиц техники.

Эксперты отмечают, что горящий дом – особняк мещанина, торговца рыбными товарами Трофимова, он является памятником архитектуры конца XIX века. Здание представляет ценность как один из немногих сохранившихся в городе архитектурных ансамблей-усадеб.