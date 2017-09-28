Драка парня с тремя противниками в лифте попала на видео

Камера видеонаблюдения в лифте дома на улице Красный путь в Омске зафиксировала драку русского мужчины и трех лиц кавказской национальности, получивших нежданный отпор. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых.

Правоохранители Омска начали проводят проверку по факту видеозаписи из лифта, на которой русский мужчина избивает троих кавказцев. О причине конфликта не сообщается. Однако по мимике видно, что кавказцы вели с парнем разговор на повышенных тонах и в итоге получили отпор.

Видео опубликовано в сообществе "Инцидент Омск". Ролик стремительно тиражируется в Сети и в одном только первоисточнике набрал более сотни тысяч просмотров, число которых постоянно увеличивается.