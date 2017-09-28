Драка парня с тремя противниками в лифте попала на видео
Правоохранители Омска начали проводят проверку по факту видеозаписи из лифта, на которой русский мужчина избивает троих кавказцев. О причине конфликта не сообщается. Однако по мимике видно, что кавказцы вели с парнем разговор на повышенных тонах и в итоге получили отпор.
Видео опубликовано в сообществе "Инцидент Омск". Ролик стремительно тиражируется в Сети и в одном только первоисточнике набрал более сотни тысяч просмотров, число которых постоянно увеличивается.
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