Житель Ленобласти убил соседей и сжег их дом

В одном из домов в деревне Проба по Пробинскому шоссе в Всеволожском районе Ленинградской области были обнаружены тела трех человек – мужчин 54 и 90 лет и женщины 56 лет, передает Flashnord. Ранения и повреждения на трупах свидетельствовали о криминальном характере произошедшего. По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний местный житель.

По версии следствия, у него сложились неприязненные отношения с соседями, и он угрожал им убийством. Следователи назначили ряд судебных экспертиз. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.