Под Петербургом украинец до смерти забил собутыльницу

В арендованном садовом доме садоводческого товарищества "Магистраль" в городе Коммунар Ленинградской области было найдено тело гражданки Украины 1969 года рождения, передает РИА ФАН. На теле были обнаружены многочисленные травмы. По подозрению в совершении преступления задержали гражданина Украины 1976 года рождения.

Сообщается, что мужчина жил в Санкт-Петербурге и области без регистрации, нигде не работал. По версии следствия, он избил знакомую после ссоры, возникшей при совместном распитии алкогольных напитков, а затем скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.