Убивший инвалида за лайки получил 12 лет колонии

Суд вынес приговор по делу 36-летнего жителя Карелии, который жестоко убил инвалида. Мужчину отправили на 12 лет в колонию строго режима, передает Flashnord.

Как установили правоохранители, в марте текущего года житель Карелии избил свою подругу, приревновав к бывшему приятелю-инвалиду, который поставил лайки под ее фото в Сети. Женщина прекратила отношения с обидчиком, однако тот не успокоился.

В мае, узнав о том, что возлюбленная находится в квартире бывшего приятеля, ревнивец пришел туда и жестоко избил соперника. Инвалид скончался от полученных травм.