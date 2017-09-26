Мать облила дочь кипятком и "залечила" ее до смерти

Полуторагодовалая девочка скончалась в больнице от полученных в бане ожогов 60% тела. Мать решила самостоятельно вылечить дочь облепиховым маслом.

Инцидент произошел в бане частного дома в селе Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района в Тыве. Мать случайно облила свою маленькую дочку кипятком. Ребенок получил термические ожоги третьей степени, сообщает следственное управление следственного комитета России по Республике Тыва.

"По версии следствия, 9 августа 2017 года около 19 часов в бане, расположенной на территории частного домовладения по месту проживания на улице Ленина села Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района, женщина по неосторожности облила малолетнюю дочь кипятком, причинив ей термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 3 степени, общей площадью 60%. После указанного женщина по 16 августа 2017 года, не обращаясь в медицинские учреждения, самостоятельно лечила малолетнюю дочь путем втирания в места ожога облепихового масла", – говорится на сайте правоохранителей.



Так продолжалось до середины августа, и только 16 числа мать с дочкой были госпитализированы. Но было поздно: "16 августа подозреваемая с ребенком были госпитализированы… однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, ребенок 22 августа скончался", – рассказали в СУ СКР по Республике Тыва.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть девочки наступила от термического ожога третьей степени, обширных ожоговых ран. Они осложнились развитием ожоговой болезни, синдромом полиорганной недостаточности, двусторонней полисегментарной пневмонией. Идет проверка по факту смерти малышки.