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Регионы

В Прикамье нашли усеянный человеческими костями пляж

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Около села Слудка в Пермском крае обнаружен пляж, усеянный человеческими костями, передает URA.Ru. На полосе земли шириной в 100 метров оказались разбросаны фрагменты черепов, ребер, тазобедренных костей. Местные жители спокойно относятся к жуткой находке. Они и раньше встречали человеческие останки в этом месте, что не мешало им купаться и загорать в подобном окружении. Люди уверены, что скелеты появляются из-за того, что после расширения водохранилища вода стала размывать могилы находившегося поблизости погоста. Общественники обратились в прокуратуру, а также к местным властям с просьбой собрать и перезахоронить останки.

21 сентября 2017, 20:23

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