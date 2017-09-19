Под Краснодаром "самурай" бросался на прохожих с саблей

В городе Темрюк Краснодарского края сотрудники Росгвардии задержали неадекватного мужчину. Местный житель бросался на прохожих с саблей, передает РИА ФАН.
Мужчину просили сдать оружие, но он отказался. Правоохранители были вынуждены применить силу. Позже выяснилось, что сабля была муляжом. По факту происшествия проводится проверка.
Балерина обозвала телеведущую больной
Даже для такого скандального проекта поступок ведущей стал перебором
Актер счастлив в новых отношениях
Фанаты уверены, что ведущая перестаралась с уколами красоты