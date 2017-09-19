Под Москвой над школьницей надругался отчим

В полицию Чеховского района Московской области обратилась мать 15-летней школьницы. Она рассказала, что утром 18 сентября девочку изнасиловал отчим, передает телеканал 360.
Оперативники задержали подозреваемого. Выяснилось, что он был судим по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Мужчина нигде не работает.
Балерина обозвала телеведущую больной
Даже для такого скандального проекта поступок ведущей стал перебором
Актер счастлив в новых отношениях
Фанаты уверены, что ведущая перестаралась с уколами красоты