Буйная покупательница разделась догола у кассы
Забавный случай произошел в одном из магазинов города Изобильного Ставропольского края, передает "Блокнот. Ставрополь". На кассе агрессивно настроенная покупательница отказалась оплатить товар, а затем попыталась закурить в помещении.
В ответ на просьбы продавцов не нарушать правила она и вовсе полностью обнажилась. Как видно на записи, неадекватное поведение женщины повергло сотрудников магазина в шок. Продавцы настолько растерялись, что по инерции продолжали говорить одно и то же, хотя буйная дама никак не реагировала.
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