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Буйная покупательница разделась догола у кассы

Фото: dni.ru
Продавцы одного из супермаркетов на Ставрополье стали свидетелями курьезного инцидента. Одна из покупательниц устроила скандал возле кассы, а затем и вовсе полностью обнажилась.
прочитано 1177 раз

Забавный случай произошел в одном из магазинов города Изобильного Ставропольского края, передает "Блокнот. Ставрополь". На кассе агрессивно настроенная покупательница отказалась оплатить товар, а затем попыталась закурить в помещении.

В ответ на просьбы продавцов не нарушать правила она и вовсе полностью обнажилась. Как видно на записи, неадекватное поведение женщины повергло сотрудников магазина в шок. Продавцы настолько растерялись, что по инерции продолжали говорить одно и то же, хотя буйная дама никак не реагировала.  

Автор: Рудольф Великолепный19 сентября 2017, 13:22

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