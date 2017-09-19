Мать с ребенком погибли при пожаре под Вологдой

Следственное управление Следственного комитета России по Вологодской области проводит проверку по факту пожара в частном доме, жертвами которого стали 28-летняя девушка и ее четырехлетний сын, передает Flashnord. Трагедия произошла 16 сентября. Приблизительно в 14:00 соседи заметили возгорание. Во время тушения были обнаружены тела женщины и ребенка. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В качестве одной из вероятных причин возгорания называют короткое замыкание, однако точно все выяснится после пожарно-технического исследования.
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