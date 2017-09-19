Пенсионерку осудили за жестокое убийство кошек

Мировой судья Ленинского района Тюмени признал 56-летнюю местную жительницу виновной в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, передает URA.RU. Преступление произошло еще 2 мая 2017 года.

Женщина была пьяна и поругалась с соседкой. Заметив, как в общий коридор из комнаты оппонентки выбежала кошка с котенком, она решила отомстить. Пенсионерка поймала животных и сбросила их с седьмого этажа, в результате чего кошки погибли. Свидетелями трагедии стали игравшие во дворе дети. Суд приговорил злоумышленницу к пяти месяцам ограничения свободы.

