Попавшей под поезд школьнице удалось выжить

Владивостокское линейное управление МВД России на транспорте проводит проверку по факту травмирования на железной дороге школьницы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По предварительным данным, две 15-летние подруги шли через пути к морю. Машинист применил экстренное торможение, однако для полной остановки расстояния не хватило.

Одна девочка заметила состав и успела отпрыгнуть в сторону, а вторая растерялась и попала под поезд. С открытым переломом правого бедра пострадавшую доставили в Владивостокскую краевую больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.