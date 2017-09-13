Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes
На видео с камер наблюдения видно, как группа людей перебегает дорогу. Мимо на большой скорости проезжают машины. Одна девушка отстала от группы, и в нее врезается золотой Mecedes. Удар был такой силы, что жертву отбросило от машины, а у иномарки появилась сильная вмятина на крыле и треснуло лобовое стекло.
Когда на место аварии приехала скорая, 38-летняя женщина уже была мертва. Скорее всего, она перебегала дорогу ради селфи с красивым видом. Место любимо туристами – красивый мост с захватывающим дух видом и ущельем за спиной. Не смотря на это, переход шоссе на данном участке запрещен.
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