Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes

24-летний водитель золотого Mercedes на большой скорости сбил девушку. Она пересекала дорогу в неположенном месте.

На видео с камер наблюдения видно, как группа людей перебегает дорогу. Мимо на большой скорости проезжают машины. Одна девушка отстала от группы, и в нее врезается золотой Mecedes. Удар был такой силы, что жертву отбросило от машины, а у иномарки появилась сильная вмятина на крыле и треснуло лобовое стекло.

Когда на место аварии приехала скорая, 38-летняя женщина уже была мертва. Скорее всего, она перебегала дорогу ради селфи с красивым видом. Место любимо туристами – красивый мост с захватывающим дух видом и ущельем за спиной. Не смотря на это, переход шоссе на данном участке запрещен.