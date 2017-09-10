Выборы в Саратовской области прошли без серьезных нарушений

Предварительные результаты выборов в Саратовской области появятся 11 сентября в 04:00 утра, сообщили в облизбиркоме. На горячую линию поступило около двух десятков жалоб, серьезных нарушений не зафиксировано.

Жители Саратовской области в Единый день голосования выбирали главу региона и депутатов облдумы. Региональная Общественная палата приняла за время голосования более 20 жалоб, сообщил председатель областной ОП Александр Ландо.

"Сегодня нам поступило более 20 обращений от граждан, на все жалобы мы немедленно реагируем. Многие жалобы касались того, что жителям не прислали приглашения, жаловались даже на отсутствие горячей воды – и отказ голосовать в связи с этим", – цитирует Ландо ТАСС.

Глава региональной Общественной палаты добавил, что активисты разобрались со всеми вопросами, серьезных нарушений нет. По словам Ландо, выборы в регионе прошли прозрачно, "чистота обеспечивается на самом высоком уровне".

В Единый день выборов в регионе работал 1891 участок, на 267 из них задействованы КОИБы. Жители области приняли активное участие в выборах губернатора и депутатов Саратовской областной Думы. Избирательные участки в регионе закрылись в 20:00 часов по местному времени.

Как писали Dni.Ru, выборы губернатора Саратовской области последний раз проводились 16 лет назад. Сегодня на кресло главы региона претендует врио губернатора области Валерий Радаев от "Единой России", экс-депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, представитель ЛДПР Станислав Денисенко и главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова, представляющая партию "Патриоты России".

В областной думе заседают 45 депутатов (22 одномандатника и 23 по партийным спискам). Избирком зарегистрировал списки "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и "Яблока". В одномандатных округах до выборов допущены 116 кандидатов, из них 21 человек от "ЕР", у КПРФ, ЛДПР и "СР" – по 22, у "Коммунистов России" – 14, Родная партия и "Патриоты России" имеют по одному кандидату, еще 13 человек идут как самовыдвиженцы.