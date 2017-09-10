Избиркомы подводят первые итоги

Избирательные участки в восточных регионах России закрываются, а ближе к западным границам день выборов в самом разгаре. В некоторых избиркомах уже подводят первые итоги, а кое-где известны и имена победителей.

Участки для голосования в Сахалинской области уже закрылись. Как сообщают в облизбиркоме, на выборах в региональную думу проголосовали более 23% избирателей – это почти 90 тысяч человек. Самую высокую явку показал Корсаковский район – там на участки для голосования пришли более трети имеющих право голоса жителей. Члены комиссий подсчитывают результаты, которые будут введены в систему ГАС "Выборы".

Подсчитывают голоса и в Бурятии, где 10 сентября выбирали главу республики. 839 участков закрылись в 20.00 по местному времени. По данным местного избиркома, выборы проходили штатно, нарушений не зафиксировано. Явка избирателей составила 35%.

В Челябинской области к урнам для голосования, по последним данным, пришли около 23% избирателей. Наиболее активно голосуют жители Полоцкого сельского поселения (Кизильский район), которые выбирают главу (49,53%), а также Чесменского и Уйского районов – явка 41,95% и 36,24%.

В Саратовской области на избирательные участки пришли пока немногим более трети жителей. Граждане выбирают губернатора и депутатов регионального парламента. По данным облизбиркома, к середине дня явка составила 32.98%. Участие в выборах приняли 636 962 человека.

Итог выборов в Адыгее уже известен. Здесь от прямых выборов руководителя республики отказались ещё в марте 2016 года. Депутаты Госсовета Адыгеи выбирали главу региона из трех кандидатур, предложенных президентом Владимиром Путиным. Новым главой республики стал Мурат Кумппилов, исполнявший обязанности главы региона с января 2017 года, и сменивший на этом посту Аслана Тхакушинова.

Более трети избирателей проголосовали в девяти районах Удмуртии. Самая высокая явка в Каракулинском районе – 39,66%, в Юкаменском районе– 38,65%. Почти 38%проголосовали в Красногорском, Можгинском и Алнашском районах. В Ижевске на участки пришли 18% избирателей, в Сарапуле – около 29%.