Володин проголосовал на выборах в Москве

Спикер Госдумы проголосовал на выборах в Москве. Вячеслав Володин посетил избирательный участок в одной из столичных школ.

Председатель нижней палаты парламента заполнил избирательный бюллетень в московской школе номер 2123. Выборы в Единый день голосования проходят в 82 регионах России.

Ранее на муниципальных выборах в Москве проголосовал президент России Владимир Путин посетил участок номер 2151, расположенный в здании Российской академии наук. До прибытия президента на этом же участке проголосовали первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Как писали Dni.Ru, лидеры оппозиционных думских фракций Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов также приняли участие в муниципальных выборах в столице. Лидер ЛДПР отдал свой голос на московском избирательном участке в 814-й школе. Глава "Справделивой России" реализовал свое избирательное право на столичном избирательном участке № 73. А бессменный руководитель КПРФ традиционно голосовал в Доме творчества на Миуссах, на улице Александра Невского в центре Москвы.

Тем временем во Владивостоке уже подводят итоги голосования на выборах депутатов городской думы. Обработано чуть более 23% бюллетеней. На первом месте – "Единая Россия", получившая 36,62 процентов голосов избирателей. На втором – ЛДПР с 24,32 %. У КПРФ – около 14%.

Участки для голосования в Сахалинской области уже закрылись. Как сообщают в облизбиркоме, на выборах в региональную думу проголосовали более 23% избирателей – это почти 90 тысяч человек. Самую высокую явку показал Корсаковский район – там на участки для голосования пришли более трети имеющих право голоса жителей. Члены комиссий подсчитывают результаты, которые будут введены в систему ГАС "Выборы".

Подсчитывают голоса и в Бурятии, где 10 сентября выбирали главу республики. 839 участков закрылись в 20.00 по местному времени. По данным местного избиркома, выборы проходили штатно, нарушений не зафиксировано. Явка избирателей составила 35%.

