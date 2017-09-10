Явка на выборах в Саратовской области превысила 46%

Явка на выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы составила 46,03%. Таковы данные на 18 часов местного времени (17.00 мск), сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

При этом на предыдущих выборах в Саратовскую областную думу, которые прошли в 2012 году, аналогичный показатель был на отметке чуть более 36,5% избирателей.



В саратовском избиркоме уточнили, что в лидерах по явке находится Татищевский район, где уже проголосовали 84,4% избирателей. Хуже остальных районов выглядит пока Пугачевский район с показателем явки в 27,84%.

Как отмечает РИА новости, число поступивших в избирком жалоб не увеличилось и составляет пять. Все они на данный момент проверяются. Как заявил представитель совета ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Виктор Полянский, пока претензий к ходу выборов в регионе нет.

"Общее впечатление очень хорошее… Серьезных опасений нет, что будут большие нарушения, сказал он. – Могут быть провокации, но по сравнению с Самарской областью прошлого года (в сентябре 2016 года избиралась Самарская губернская дума) здесь все очень добросовестно".

Ранее представитель областного избиркома Татьяна Комольцева сообщала, что к трем часам дня по местному времени в комиссию поступили пять жалоб, по содержанрию которых проводятся проверки. Кроме того, проверяется сообщение о драке в участковой избирательной комиссии Заводского района Саратова. Также на одном из участков города Энгельс пресечена попытка вброса бюллетеней, которую избирком считает провокацией.

Напомним, выборы губернатора Саратовской области последний раз проводились 16 лет назад. Сегодня на кресло главы региона претендует врио губернатора области Валерий Радаев от "Единой России", экс-депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, представитель ЛДПР Станислав Денисенко и главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова, представляющая партию "Патриоты России".

В областной думе заседают 45 депутатов (22 одномандатника и 23 по партийным спискам). Избирком зарегистрировал списки "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и "Яблока". В одномандатных округах до выборов допущены 116 кандидатов, из них 21 человек от "ЕР", у КПРФ, ЛДПР и "СР" – по 22, у "Коммунистов России" – 14, Родная партия и "Патриоты России" имеют по одному кандидату, еще 13 человек идут как самовыдвиженцы.