На выборах в Саратовской области проголосовал кандидат на пост губернатора Станислав Денисенко. Он рассказал о том, как идет избирательный процесс в регионе.

Выборы в Саратовской области проходят спокойно. Это подтвердил кандидат на пост главы региона от ЛДПР Станислав Денисенко. Жители области выбирают губернатора и депутатов областной думы.

"Вижу, что люди идут на участки. Для них это праздник. Людей достаточно много на участках. Я сам уже проголосовал на участке в городе Энгельсе, в Театре оперетты. Ничего необычного здесь не увидел. Из года в год тут все организовано на достаточно высоком уровне", – сказал Денисенко "Комсомольской правде" – Саратов.

Напомним, сегодня с 8 утра до 20 часов вечера в Саратовской области работают 1891 избирательных участка. В регионе проходят выборы губернатора и депутатов областной думы.

Как писали Dni.Ru, в качестве кандидатов на пост губернатора Саратовской области зарегистрированы врио главы региона Валерий Радаев от "Единой России", экс-депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, член координационного совета реготделения ЛДПР Станислав Денисенко и главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России". По данным РИА Новости, в области открылся 1891 избирательный участок. Их смогут посетить 1,95 миллиона жителей региона, имеющих право голоса.

Избранным на должность руководителя региона считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.