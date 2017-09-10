Саратовская область впервые с 2000 года выбирает губернатора

В 8 утра по всей Саратовской области открылись все избирательные участки. Всего их – 1891. В Саратове в единый день голосования функционируют 376 участковых избирательных комиссий. Они будут работать до 20.00.

В этом году для региона выделили дополнительные электронные урны. Из общего числа избирательных участков в области 276 оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Они распределены пропорционально числу избирателей.



Так, Ленинском районе Саратова задействовано 17 таких комплексов, в Энгельсском – 21, в Балаковском – 15. В остальных районах задействованы в среднем по четыре комплекса. Техника для автоматического подсчета голосов избирателей в районах составляет в среднем 15% от общего числа урн для бюллетеней. Отметим, что Саратовская область является первым регионом в Приволжском федеральном округе по числу КОИБов.

Всего в регионе на пост губернатора претендуют четыре кандидата: представитель КПРФ Ольга Алимова, представитель ЛДПР Станислав Денисенко, представитель "Патриотов России" Лидия Паринова и представитель "Единой России", врио губернатора Валерий Радаев.

На выборах депутатов заксобрания области зарегистрированы шесть избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов: КПРФ, "Справедливая Россия", "ЕР", "Коммунисты России", ЛДПР и "Яблоко". Кроме того на мандаты претендуют 113 кандидатов по одномандатным избирательным округам. В списке избирателей в области 1 925 243 гражданина, имеющих право голоса.

Напомним, сегодня в России единый день голосования. В его рамках пройдут выборы разных уровней. В 16 регионах выбирают глав субъектов Федерации, в шести – кандидатов в депутаты законодательных собраний. Всего в этот день по всей стране проходит около 5,8 тысячи избирательных кампаний различных уровней, в том числе, довыборы депутатов Госдумы.