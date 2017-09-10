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Регионы

Регионы выбирают губернаторов

Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
В десяти регионах России, где пройдут выборы высших должностных лиц, открылись избирательные участки. В стране проходит Единый день голосования.
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Глав регионов 10 сентября избирают в 16 субъектах Федерации. Еще в шести жители проголосуют за кандидатов в депутаты заксобраний. Всего в этот день по всей стране состоится около 5,8 тысяч выборов различных уровней. Также пройдут довыборы депутатов Госдумы.

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Прямые выборы глав регионов сегодня применяются в 75 субъектах Российской Федерации. Глав остальных десяти – Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Крыма, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов – избирают депутаты местных законодательных собраний.

Более миллиона избирателей могут принять участие в голосовании в Ярославской области. Здесь проходят сразу 14 избирательных кампаний. Жители выбирают губернатора, депутатов гордумы Ярославля и муниципальных советов поселений.

В предвыборной гонке за пост главы региона участвуют врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), депутат облдумы Сергей Балабаев ("Парнас"), Кирилл Панько ("Коммунисты России"), депутат облдумы Михаил Парамоновов (КПРФ) и депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин (ЛДПР).

В Саратовской области и Удмуртии жители регионов выбирают депутатов в местный парламент и глав регионов. В качестве кандидатов на пост губернатора Саратовской области зарегистрированы врио главы региона Валерий Радаев от "Единой России", экс-депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, член координационного совета реготделения ЛДПР Станислав Денисенко и главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России". По данным РИА Новости, в области открылся 1891 избирательный участок. Их могут посетить 1,95 миллиона жителей региона, имеющих право голоса.

Главу Удмуртии выбирают досрочно – после того, как экс-руководителя Александра Соловьева заподозрили в получении взяток на 140 миллионов рублей и отправили в отставку. На пост претендуют пять кандидатов: врио главы республики Александр Бречалов от "ЕР", Андрей Иванов от "Коммунистической партий социальной справедливости", Фарид Юнусов от "Справедливой России", Владимир Бодров от КПРФ и Тимур Ягафаров от ЛДПР.

Высшее должностное лицо региона избирается сроком не более чем на пять лет и не может занимать этот пост более двух сроков подряд. Участвовать в выборахгубернатора могут как претенденты, выдвинутые партиями, так и самовыдвиженцы. В связке с кандидатом на должность главы региона идут три претендента на должность члена Совета Федерации. После избрания губернатора один из них станет сенатором от своего региона.

Избранным на должность руководителя региона считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен. При избрании главы региона депутатами местного заксобрания, побеждает тот, кто получает голоса большинства членов регионального парламента.

Автор: Федор Лопырев10 сентября 2017, 09:58

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