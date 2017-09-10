Россияне активно голосуют на региональных выборах

Большинство совершеннолетних россиян в это воскресенье скорректировали свои планы отдыха, чтобы заглянуть на избирательные участки. Голосование на региональных выборах проходит активно, явка к полудню – как минимум не меньше, чем в прошлые годы.

Свои голоса за кандидатов в губернаторы и членов законодательных собраний отдают как рядовые граждане, так и известные законодатели и политики. Президент России проголосовал на муниципальных выборах в Москве. Владимир Путин посетил участок номер 2151, который расположен в здании Российской академии наук.

Еще до прибытия президента на этом же участке проголосовали первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Москвичи на этом участке могут выбрать от одного до трех депутатов из 18 кандидатов.



Лидеры оппозиционных думских фракций Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов также приняли участие в муниципальных выборах в столице. Лидер ЛДПР отдал свой голос на московском избирательном участке в 814-й школе. Глава "Справделивой России" реализовал свое избирательное право на столичном избирательном участке № 73. А бессменный руководитель КПРФ традиционно голосовал в Доме творчества на Миуссах, на улице Александра Невского в центре Москвы.

Столичный градоначальник Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке номер 90 – по месту регистрации в Пресненском районе. "Сегодня выборы местного самоуправления Москвы – выборы в районные советы. Это очень важный орган, который контролирует работу управляющих компаний, районных управ, поликлиник, школ и активно участвует в благоустройстве своих районов", – цитирует Собянина ТАСС. Мэр призвал всех жителей столицы придти на выборы.

На выборах в Саратовской области проголосовал депутат Госдумы от этого региона Михаил Исаев. Он посетил избирательный участок №67, расположенный в здании школы №43.



"Считаю, что каждый саратовец должен прийти сегодня на избирательный участок и отдать свой голос за того, кто, по его мнению, достоин представлять интересы жителей в региональном законодательном собрании и возглавлять область", – приводит слова Исаева "Комсомольская правда". Парламентарий подчеркнул, что в области установлено большое количество КОИБов, тестируются новые технологии голосования, ужесточен контроль за нарушениями на избирательных участках.

На участке в городе Энгельсе Саратовской области, в Театре оперетты, проголосовал кандидат на пост главы региона от ЛДПР Станислав Денисенко. Он сообщил журналистам, что выборы проходят спокойно, все организовано на высоком уровне.

Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко был на избирательном участке одним из первых. Семья Романенко явилась голосовать в полном составе. Законодатель поздравил всех жителей края с праздником и предположил, что к урнам для голосвания придут от 30 до 40% зарегистрированных избирателей. Избирательная кампания в Алтайском крае – одна из крупнейших в стране. Своих представителей в законодательные органы выбирают жители шести крупных городов, а также 46 районов и 544 сельских поселений.





Севастополю на протяжении многих лет руководство назначали из Киева. И вот теперь горожане получили возможность выбрать своего губернатора. На пост претендуют пять кандидатов: действующий врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, пенсионер Иван Ермаков, депутат Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев, помощник депутата Госдумы Роман Кияшко и экс-замначальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Николай Кряжев.

Чтобы возглавить регион, кандидату необходимо набрать больше 50% голосов избирателей. Если ни один кандидат не перешагнет этот порог, будет назначен второй тур голосования. В нем будут участвовать двое кандидатов, которые получили максимальное количество голосов в первом туре.

Явка на выборах в Свердловской области к полудню составила 15%. В Единый день голосования на Среднем Урале выбирают главу региона, мэров 4 муниципалитетов и депутатов 49 законодательных собраний.