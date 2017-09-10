В России проходят выборы

В Единый день голосования – 10 сентября – в российских регионах выбирают высших должностных лиц. Глав регионов 10 сентября избирают в 16 субъектах Федерации. Еще в шести жители проголосуют за кандидатов в депутаты заксобраний. Всего в этот день по всей стране состоится около 5,8 тысяч выборов различных уровней. Dni.Ru следят за происходящим на избирательных участках по всей стране.