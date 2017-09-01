Володин в День знаний посетил гимназию в Саратове

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в День знаний побывал в гимназии № 89 в Ленинском районе Саратова. Глава нижней палаты парламента вместе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Валерием Радаевым поздравил с праздником школьников, их родителей и учителей, а также осмотрел площадку под строительство нового корпуса учебного заведения.

Гимназия №89 является одним из лучших общеобразовательных учреждений Саратова. В прошлом учебном году команда ее учащихся стала победителем регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры". Многие выпускники учебного заведения получают максимальные баллы по Единому госэкзамену.

Спикер Госдумы имеет непосредственное отношение к успешному развитию гимназии и высокому уровню ее учащихся. Именно благодаря его поддержке несколько лет назад был построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс школы с бассейном, а также дополнительные учебные площади.

Выступая на торжественной линейке в честь Дня знаний, глава нижней палаты парламента отметил, что в этот знаменательный день в учебное заведение впервые пришли 70 первоклассников. "Гимназия становится с каждым годом все краше", – сказал спикер. Он поздравил с праздником учителей, школьников и их родителей. "Мы должны сделать все, чтобы наши дети получали самые лучшие знания, чтобы они состоялись в жизни", – добавил Володин.

С Днем знаний поздравил и временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев. Он назвал 89-ю гимназию легендарной, поскольку в Великую Отечественную войну в ней был размещен госпиталь. Кроме того, Радаев отметил, что учащиеся школы будут вскоре выступать на спортивных состязаниях в лагере "Орленок", защищая честь региона.

После торжественной линейки Володин и Радаев в сопровождении директора гимназии № 89, Заслуженного учителя России Татьяны Астаховой осмотрели территорию учебного заведения. Директор показала площадку для строительства нового корпуса, который будет рассчитан на несколько сотен мест. Кроме того, в нем будет большой актовый зал и столовая. "Сейчас школа учится в две смены, но благодаря появлению дополнительных мест, все ученики смогут заниматься в первую смену", – сказал спикер Госдумы.

По словам Володина, на территории гимназии также появится новый стадион, площадка для волейбола, баскетбола и сдачи норм ГТО. Кроме того, глава нижней палаты парламента предложил сделать в гимназии открытый бассейн с водными горками.

Обсуждение перспектив учебного заведения продолжилось уже в стенах школы на встрече Вячеслава Володина с педагогическим коллективом гимназии. Спикер Госдумы предложил построить новый корпус на не 300, а на 350 мест. "Исходите из того, что очередь к вам есть", – отметил он.

Володин подчеркнул, что если есть много желающих обучаться в гимназии, значит необходимо, чтобы у школы была возможность для развития. "Оборудовать спортивное ядро, спортивные классы. Валерий Васильевич (Радаев. – Прим. ред.), надо делать на 400", – обратился спикер к временно исполняющему обязанности главы Саратовской области. По словам Володина, гимназия № 89 сможет стать примером для других школ Саратова.

В свою очередь, учителя поблагодарили главу нижней палаты парламента за поддержку учебного заведения. Кроме того, они выразили благодарность спикеру за новую пешеходную зону на Волжской улице в Саратове. "Маленькая Европа. Даже лучше", – сказали они.

День знаний отмечается 1 сентября по всей стране. В этом году за парты сядут рекордные для новейшей истории России 1,8 миллиона первоклассников.