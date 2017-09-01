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Володин в День знаний посетил гимназию в Саратове

Вячеслав Володин и Валерий Радаев. Фото: Dni.Ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в День знаний побывал в гимназии № 89 в Ленинском районе Саратова. Глава нижней палаты парламента вместе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Валерием Радаевым поздравил с праздником школьников, их родителей и учителей, а также осмотрел площадку под строительство нового корпуса учебного заведения.
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Гимназия №89 является одним из лучших общеобразовательных учреждений Саратова. В прошлом учебном году команда ее учащихся стала победителем регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры". Многие выпускники учебного заведения получают максимальные баллы по Единому госэкзамену.

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Спикер Госдумы имеет непосредственное отношение к успешному развитию гимназии и высокому уровню ее учащихся. Именно благодаря его поддержке несколько лет назад был построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс школы с бассейном, а также дополнительные учебные площади.

Выступая на торжественной линейке в честь Дня знаний, глава нижней палаты парламента отметил, что в этот знаменательный день в учебное заведение впервые пришли 70 первоклассников. "Гимназия становится с каждым годом все краше", – сказал спикер. Он поздравил с праздником учителей, школьников и их родителей. "Мы должны сделать все, чтобы наши дети получали самые лучшие знания, чтобы они состоялись в жизни", – добавил Володин.

Вячеслав Володин. Фото: Dni.Ru

С Днем знаний поздравил и временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев. Он назвал 89-ю гимназию легендарной, поскольку в Великую Отечественную войну в ней был размещен госпиталь. Кроме того, Радаев отметил, что учащиеся школы будут вскоре выступать на спортивных состязаниях в лагере "Орленок", защищая честь региона.

Вячеслав Володин и Валерий Радаев. Фото: Dni.Ru

Фото: Dni.Ru

После торжественной линейки Володин и Радаев в сопровождении директора гимназии № 89, Заслуженного учителя России Татьяны Астаховой осмотрели территорию учебного заведения. Директор показала площадку для строительства нового корпуса, который будет рассчитан на несколько сотен мест. Кроме того, в нем будет большой актовый зал и столовая. "Сейчас школа учится в две смены, но благодаря появлению дополнительных мест, все ученики смогут заниматься в первую смену", – сказал спикер Госдумы.

По словам Володина, на территории гимназии также появится новый стадион, площадка для волейбола, баскетбола и сдачи норм ГТО. Кроме того, глава нижней палаты парламента предложил сделать в гимназии открытый бассейн с водными горками.

Татьяна Астахова и Вячеслав Володин. Фото: Dni.Ru

Обсуждение перспектив учебного заведения продолжилось уже в стенах школы на встрече Вячеслава Володина с педагогическим коллективом гимназии. Спикер Госдумы предложил построить новый корпус на не 300, а на 350 мест. "Исходите из того, что очередь к вам есть", – отметил он.

Вячеслав Володин и Татьяна Астахова. Фото: Dni.Ru

Володин подчеркнул, что если есть много желающих обучаться в гимназии, значит необходимо, чтобы у школы была возможность для развития. "Оборудовать спортивное ядро, спортивные классы. Валерий Васильевич (Радаев. – Прим. ред.), надо делать на 400", – обратился спикер к временно исполняющему обязанности главы Саратовской области. По словам Володина, гимназия № 89 сможет стать примером для других школ Саратова.

Вячеслав Володин и Татьяна Астахова. Фото: Dni.Ru

В свою очередь, учителя поблагодарили главу нижней палаты парламента за поддержку учебного заведения. Кроме того, они выразили благодарность спикеру за новую пешеходную зону на Волжской улице в Саратове. "Маленькая Европа. Даже лучше", – сказали они.

День знаний отмечается 1 сентября по всей стране. В этом году за парты сядут рекордные для новейшей истории России 1,8 миллиона первоклассников.

Автор: Иван Поляков1 сентября 2017, 11:45

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