Володин призвал местные власти работать эффективнее

Региональные и муниципальные власти должны эффективнее использовать свои полномочия. Об этом в понедельник, 28 августа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Удмуртию.

По словам главы нижней палаты парламента, местные власти не должны перекладывать на федеральный уровень те задачи, которые они сами могут решить. "Зачем это все брать и переносить на федеральный уровень?" – передает слова спикера Госдумы "Интерфакс". Так Володин ответил на вопрос главы одного из районов, который касался распределения штрафов за нарушения правил дорожного движения между муниципалитетами и регионом.

Спикер Госдумы, в частности, отметил, что этот вопрос вполне может быть решен на местном уровне. По словам главы нижней палаты парламента, выход на федеральное законодательство исключает из принятия решений регион, что сужает поле деятельности для властей субъекта.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Удмуртию Вячеслав Володин также коснулся темы благоустройства городских территорий. Он отметил, что объем финансирования на эти цели может быть увеличен.

По его словам, нижняя палата парламента планирует рассмотреть эту возможность в бюджете на 2018, 2019 и 2020 годы. "И сейчас как раз в рамках нулевого чтения обсуждаем этот вопрос", – сказал спикер. В то же время Володин отметил, что регионам сложно решить эту задачу без поддержки федерального центра.

