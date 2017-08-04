Комбинаты питания обеспечивают детей вкусной и здоровой пищей

Детский омбудсмен, представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) и медики в преддверии нового учебного года проверили "Комбинат питания" Иркутска. Результаты инспекции показали, что детский рацион полностью соответствует всем необходимым требованиям.

Всего иркутский "Комбинат питания" кормит 220 городских школ и детских садов, в которых обучаются и воспитываются почти 80 тысяч детей. По словам уполномоченной по правам ребенка в Иркутской области Светланы Семеновой, никаких нарушений при проверке предприятия выявлено не было, рацион питания детей полностью сбалансирован. Еще до этого высокое качество продукции "Комбината питания" было подтверждено Роспотребнадзором.

Проверяющих ознакомили с четырехступенчатой системой контроля, действующей на предприятии. Члены комиссии единогласно отметили существенное повышение качества продукции за последние годы. Семенова подчеркнула, что проведена колоссальная работа по модернизации оборудования, расширению ассортимента продукции. Кроме того, отметила она, в лучшую сторону поменялся персонал предприятия. "Люди увлечены своим делом", – сказала уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.

В последнее время время в регионах, где организацией детского питания занимаются специализированные комбинаты, отмечается расширение ассортимента блюд и улучшение качества рациона. К примеру, услугами таких организаций уже несколько лет пользуются в Башкортостане. За это время республике отмечено значительное повышение качества блюд. Положительные результаты помогает достичь, помимо прочего, новейшее оборудование комбинатов. Оно не только позволяет готовить вкусные и полезные блюда, но и значительно экономит бюджетные средства.





Позитивную динамику ожидают и в Нижнекамске. Там питание школьников в скором времени также будет передано на аутсорсинг частной организации. Делается это с целью обеспечения детей едой самого высокого качества. При этом стоит отметить, что школьники сами могут участвовать в составлении меню в соответствии со своими пожеланиями, а родители прослушают курс лекций о правильном питании.

"Цель перехода на организатора питания – обеспечить безопасность и здоровье детей", – сказал глава управления образования Нижнекамского муниципального района Вадим Матюшин.



В середине июля качество детского питания проверялось и в пришкольных лагерях Благовещенска. "Уже шестой год подряд оно организовано "Комбинатом школьного питания". И мы рады отметить, что за всё это время у нас не возникало замечаний к их продукции", – сказала мэр города Валентина Калита. Она отметила важность правильного питания в пришкольных лагерях, подчеркнув при этом, что специализированный комбинат использует новейшее оборудование.

Стоит отметить, что первые такие организации были организованы в Москве. Система аутсорсинга школьного и детсадовского питания работает в столице уже пять лет. За это время подрастающее поколение было обеспечено качественным питанием, рацион которого составляется ведущими специалистами Российской академии медицинских наук (РАМН).

Постепенно плюсы этой системы оценили в регионах. К примеру, в Волгограде проведенная членами Общественной палаты города проверка показала, что нынешняя система питания детей соответствует самым высоким требованиям. Оценили качество социального питания и в Ульяновской области. Как отметили в Общественной палате России, аутсорсинг дал возможность региону улучшить рацион подрастающего поколения и добиться существенного снижения количества сфальсифицированной продукции.

Дело в том, что, как правило, специализированные комбинаты школьного и детсадовского питания имеют в своем распоряжении лаборатории, где проверяется безопасность используемых продуктов. Помимо прочего, в их структуре действуют эффективные технологические службы и сформированы штаты профессионалов, которые тщательно инспектируют все этапы приготовления пищи. Это гарантирует высокое качество рациона, его соответствие всем потребностям ребенка и, что не менее важно, отсутствие фальсификата.

