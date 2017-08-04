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"Бурановскую бабушку" пришибло колонкой

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Во время выступления на открытии магазина в Ижевске на одну из "Бурановских бабушек" упала музыкальная колонка. Удар был настолько сильным, что пожилая женщина рухнула на асфальт.
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Бабушки исполняли свой знаменитый хит Party for everybody. За ними стояла музыкальная аппаратура, которая сначала рухнула на пресс-стенд, а потом и на одну из исполнительниц, сообщает местное издание "Сусанин".

Удар музыкальной колонки был таким сильным, что сбил женщину с ног, и она упала на асфальт. К счастью, "Бурановская бабушка" не получила серьезных травм.


Автор: Людмила Фоканова4 августа 2017, 15:18

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