"Бурановскую бабушку" пришибло колонкой

Во время выступления на открытии магазина в Ижевске на одну из "Бурановских бабушек" упала музыкальная колонка. Удар был настолько сильным, что пожилая женщина рухнула на асфальт.

Бабушки исполняли свой знаменитый хит Party for everybody. За ними стояла музыкальная аппаратура, которая сначала рухнула на пресс-стенд, а потом и на одну из исполнительниц, сообщает местное издание "Сусанин".

Удар музыкальной колонки был таким сильным, что сбил женщину с ног, и она упала на асфальт. К счастью, "Бурановская бабушка" не получила серьезных травм.



