Настойчивый Путин два часа гонял щуку под водой

Президент России Владимир Путин в ходе двухдневного пребывания в Южной Сибири два часа гонялся за щукой, которую никак не мог подстрелить. По словам его пресс-секретаря, в итоге рыба покорилась главе государства.

По пути в Благовещенск президент России Владимир Путин ненадолго остановился в Южной Сибири. Он собирался порыбачить в тайге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Президент хорошо там позанимался подводной охотой. Гонялся за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился", – рассказал Песков, ранее пообещавший поделиться фотографиями с рыбалки.

Побил ли Путин собственный рекорд 2013 года, когда ему покорилась 21-килограммовая щука, неизвестно. К слову, в тот раз он поймал рыбину на блесну красноярского мастера Александра Прокофьева. Последний похвастался, что после той рыбалки заказы на его снасти выросли вдвое.

Напомним, что российский лидер находится с рабочим визитом в Бурятии. Он встретился с жителями сел, пострадавших от лесных пожаров, обсудил проблемы Байкала, провел несколько встреч. До этого Путин призвал очистить озеро от нечистоплотных туристов и выпустил туда мальков байкальского омуля.