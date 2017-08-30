Убийство врача из-за выдуманного рака попало на видео

Продолжается расследование уголовного дела об убийстве врача онкодиспансера в Мурманске пациентом, считавшим, что у него рак. Момент нападения мужчины на медика зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Судя по кадрам видеозаписи, размещенной Life.ru, злоумышленник, вооружившись ножом, подкараулил врача в коридоре онкодиспансера. Мужчина набросился на медика и ранил его, однако пострадавший смог встать. Позже он скончался от полученных травм.

В СК по Мурманской области сообщили предварительные результаты расследования данного преступления. По версии правоохранительных органов, совершивший убийство мужчина на протяжении двух лет считал, что у него рак, и добивался лечения.

Однако многочисленные обследования его организма показали, что онкологическое заболевание у него отсутствует. Тогда мнимый больной явился в онкодиспансер и расправился с лечащим врачом, а затем покончил жизнь самоубийством.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что убийца врача не был болен раком, сообщается на официальном сайте СК по региону. "Тем не менее однозначно говорить о причинах трагедии можно будет лишь по результатам всестороннего, комплексного изучения всех обстоятельств случившегося. По уголовному делу запланировано назначение посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы для установления факта наличия либо отсутствия у нападавшего психического заболевания, расстройства либо иного болезненного состояния психики", – уточнили в ведомстве. Расследование преступления продолжается.