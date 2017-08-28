Медбрат признался в убийстве 90 пациентов

В Германии продолжается расследование громкого дела о медбрате, который намеренно вводил пациентам смертельные дозы лекарств. Правоохранители выяснили, что на счету злоумышленника, отбывающего пожизненный срок в тюрьме, около 90 жертв.

Медбрат Нильс Хогель был приговорен к пожизненному тюремного сроку в 2015 году. Тогда было известно, что 40-летний мужчина расправился с двумя пациентами интенсивной терапии, сделав им смертельный укол.

Однако сейчас оказалось, что на счету маньяка может быть гораздо больше жертв. После эксгумации и анализа останков других пациентов клиники, в которой работал Хогель, эксперты обнаружили доказательства того, что он убил еще 90 человек. Кроме того, медбрата подозревают в расправе над таким же количеством больных, однако весомых доказательств у полиции нет, так как часть останков была кремирована передает The Local.

Сам же Хогель во время судебного процесса признавался в 30 преступлениях. По его словам, он вводил пациентам смертельный укол потому, что хотел их оживить. Это вызвало бы восхищение и уважение в глазах коллег. К сожалению, чаще всего злоумышленнику это не удавалось сделать.

В ходе судебного разбирательства один из врачей, работавший вместе с Хогелем, описал его как "страстного медика", который производил очень хорошее впечатление. Многие коллеги маньяка отмечали, что он всегда стремился присутствовать во время реанимации пациентов, помогая молодым специалистам.