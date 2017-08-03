Дачник нашел в своем туалете голого спортсмена

Житель города Раменское обнаружил в туалете на своем дачном участке голого бодибилдера. Спортсмен пропал неделю назад по дороге к Ногинску.

Помимо того, что молодого человек был совершенно нагим, он ничего не помнил – даже своего имени. Спортсмен не смог рассказать, что произошло.

Дачник сразу вызвал скорую помощь. Установить личность молодого человека удалось по объявлениям о пропаже. Эксперты осмотрели его и выяснили, что он частично потерял память, а на его теле имеются ссадины. Он лишился личных вещей, денег и документов, сообщает паблик Mash во "ВКонтакте".

Выяснилось, что бодибилдер пропал по дороге к Ногинску 25 июля. Он вышел из своего автомобиля справить нужду и бесследно исчез. Его искали местные жители и волонтеры.

Отметим, случаи пропажи людей летом особенно часто происходят в лесу, куда они отправляются за ягодами и грибами. Подобный случай произошел в июле в Красноярском крае.

Как писали Dni.Ru, пропавшая в тайге Тюхтетского района 14-летняя девочка найдена живой. В ее поисках приняли участие свыше 200 человек. Школьница потерялась, собирая с матерью в тайге ягоды. Она провела в лесу семь суток. По данным медиков, за все время нахождения в тайге школьница не получила никаких травм и увечий.