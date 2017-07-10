Володин: Средства от курортного сбора должны идти в муниципалитеты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин полагает, что средства от курортного сбора следует направлять в муниципалитеты. Сегодня, 10 июля в Госдуме проходят парламентские слушания перед вторым чтением соответствующего законопроекта с участием представителей регионов и турбизнеса.

Смысл введения курортного сбора заключается в том, что муниципалитеты должны радоваться каждому туристу, отдыхающему, каждому человеку, который приезжает оздоравливаться, сказал Володин.

На слушаниях, посвященных проведению эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, спикер Думы вступил в полемику с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым, который сказал, что часть средств от курортного сбора должна идти в региональный бюджет. Вячеслав Володин высказал мнение, что решение по взиманию такого сбора должно восприниматься именно как возможность, в том числе, решения местных проблем.



"Когда вы говорите, что разницы нет и средства могут зачисляться на региональный уровень, это значит, что муниципалитеты опять не будут иметь никакой мотивации", – обратился спикер к министру.

Володин заявил, что у муниципалитетов обязательно должна появиться мотивация. К тому же, добавил он, менталитет чиновников, в том числе, поменяется, и они будут понимать, что "все те кто приезжают – это благо, потому что улучшаются условия жизни".

По словам спикера, в случае принятия решения о введении курортного, средства должны идти в муниципалитеты, чтобы решались именно местные проблемы и люди бы это видели. Володин напомнил об опыте других стран и добавил, что в Советском Союзе курортный сбор был.





23 июня депутаты приняли в первом чтении правительственный проект закона, предлагающий в виде эксперимента взимать с 1 января 2018 года курортный сбор в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Полученные доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры. По итогам эксперимента будет принято решение, вводить ли постоянный курортный сбор на всей территории страны.