Госдума готова помочь регионам благоустроить города

Объем средств, выделяемых на благоустройство городских территорий, может быть увеличен со следующего года. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, Госдума планирует рассмотреть этот вопрос в бюджете на 2018, 2019 и 2020 годы. "И сейчас как раз в рамках нулевого чтения обсуждаем этот вопрос", – сказал спикер в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

При этом Володин отметил, что регионам сложно решить эту задачу без поддержки федерального центра. Вместе с тем глава нижней палаты парламента подчеркнул, что, возможно, благодаря поддержке со стороны президента по этому направлению, финансирование удастся увеличить, передает "Интерфакс-Поволжье".



Благоустройство городской среды стало в России общефедеральной задачей. Ранее на встрече президента Владимира Путина с представителями "Единой России" глава государства всецело поддержал эту программу.

Он отметил ее важность в создании необходимых условий для комфортной жизни горожан. Всего на создание удобной среды в российских городах уже было выделено более 20 миллиардов рублей.

