Госдума готова помочь регионам благоустроить города
По его словам, Госдума планирует рассмотреть этот вопрос в бюджете на 2018, 2019 и 2020 годы. "И сейчас как раз в рамках нулевого чтения обсуждаем этот вопрос", – сказал спикер в ходе рабочей поездки в Удмуртию.
При этом Володин отметил, что регионам сложно решить эту задачу без поддержки федерального центра. Вместе с тем глава нижней палаты парламента подчеркнул, что, возможно, благодаря поддержке со стороны президента по этому направлению, финансирование удастся увеличить, передает "Интерфакс-Поволжье".
Благоустройство городской среды стало в России общефедеральной задачей. Ранее на встрече президента Владимира Путина с представителями "Единой России" глава государства всецело поддержал эту программу.
Он отметил ее важность в создании необходимых условий для комфортной жизни горожан. Всего на создание удобной среды в российских городах уже было выделено более 20 миллиардов рублей.
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