Суровые челябинские женщины облаяли бывалого таксиста
На вид приличные и безобидные женщины не стесняются в выражениях, сыпя на шофера матюками и угрожая расправой. Водитель пытается вступить с ними в диалог, но напрасно – его не хотят слышать.
Судя по всему, таксист понял, что привлечь к совести пьяных дамочек не получится и отпустил клиенток восвояси, даже не потребовав с них денег, передает РЕН ТВ. Такому финалу женщины остались рады.
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