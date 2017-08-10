Суровые челябинские женщины облаяли бывалого таксиста

Курьезный инцидент произошел в Челябинской области. Там пьяные дамы обложили матом водителя, который попросил их расплатиться за поездку на такси.

На вид приличные и безобидные женщины не стесняются в выражениях, сыпя на шофера матюками и угрожая расправой. Водитель пытается вступить с ними в диалог, но напрасно – его не хотят слышать.

Судя по всему, таксист понял, что привлечь к совести пьяных дамочек не получится и отпустил клиенток восвояси, даже не потребовав с них денег, передает РЕН ТВ. Такому финалу женщины остались рады.