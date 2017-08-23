Скандал с Серебренниковым Резня на заводе ГАЗ Эксклюзив "Дом-2" Интервью

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Регионы

Кандидаты от "ЕР" провели тысячи предвыборных встреч

Фото: er.ru
Секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов сообщил, что кандидаты от партии провели более 11,5 тысячи встреч с жителями. При этом кандидаты-единороссы намерены принять участие во всех дебатах, которые проходят и будут проводиться в рамках агитационной кампании.
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По словам Сергея Неверова, в регионах, где в единый день голосования пройдут выборы, идет активная избирательная кампания. Так, уже идет агитация в СМИ, и представители других партий проявляют большую активность, проводя встречи с избирателями и выступая в прессе, рассказал он.

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Секретарь Генсовета "ЕР" отметил, что партия изначально настраивала своих кандидатов на поддержание высоких темпов работы после предварительного голосования и выдвижения. "На сегодняшний день наши кандидаты провели в общей сложности 11672 встречи", – сообщил Неверов, добавив, что такая цифра получилась и в связи с тем, что многие принимали участие в собраниях жителей домов в рамках реализации партийного проекта по благоустройству дворов.

В качестве примера он привел Пензенскую область, где состоялось 850 встреч, Краснодарский край и Удмуртию – почти 1300 и более 1500 встреч соответственно. "Активно идет работа и в других регионах", – подчеркнул Неверов. "Если говорить по уровням выборов, то наш кандидат в депутаты Госдумы по Кенгисеппскому округу Ленинградской области провел уже 60 встреч, кандидаты в губернаторы – 996, кандидаты в региональные парламенты – 5875, в представительные органы власти административных центров –  4741", – сообщил секретарь Генсовета "Единой России".

Он подчеркнул также, что представители партии примут участие во всех дебатах согласно жеребьевке. Публичная полемика кандидатов предусмотрена во всех регионах, где состоятся выборы в заксобрания, а также в двух из 11 административных центров, где будут избирать депутатов.  "Если в целом, то состоятся 124 дебатов между партиями", – заключил Неверов.

Фото: er.ru

По его словам, в настоящее время председатель партии Дмитрий Медведев посещает регионы, где 10 сентября состоятся выборы различного уровня. В рамках этих поездок он проводит встречи с местным партийным активом и кандидатами. По словам Неверова, на этих встречах обсуждаются насущные вопросы регионов". Так, после Пензы, где прошло большое совещание по вопросам строительной отрасли, Медведев приехал в Сахалинскую область, где граждане будут выбирать депутатов регионального парламента. "Одной из тем встречи стала реализация партийных проектов на территории региона", – резюмировал секретарь Генсовета партии.

Автор: Денис Попов23 августа 2017, 14:43

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