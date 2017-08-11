"ЕР" создаст школьникам комфортные условия

На встрече лидера "Единой России" Дмитрия Медведева с партийным активом Приволжского федерального округа среди прочих обсуждалась тема модернизации школ. Речь шла о создании комфортных и современных условий обучения и о ликвидации вторых смен.

На встрече в Пензе присутствовали представители семи российских регионов, где этой осенью пройдут выборы различных уровней власти. "Мы обсуждали важные темы, которые волнуют жителей не только Приволжского федерального округа, но и жителей всей страны – это комфортная городская среда, школы, доступные ипотечные кредиты. Важно, что сегодня мы не только обменялись опытом, но и обсудили предложения по внесению изменений в нормативные и законодательные акты на федеральном уровне, которые бы позволили решить ряд насущных проблем", – рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов.

Партийцы досконально обсудили тему модернизации школ. До начала нового учебного года осталось три недели. "1 сентября откроют свои двери новые школы. Дмитрий Анатольевич на встрече подчеркнул, что для нас во главу угла нужно ставить комфортные и современные условия обучения, а по возможности важно ликвидировать вторые смены, к чему очень многие также стремятся", – заметил секретарь Генсовета партии.

Неверов также напомнил, что на заседании комиссии по вопросам местного самоуправления в Кирове президент Владимир Путин поддержал дальнейшую реализацию проекта "Городская среда" и сказал о том, что деньги из федерального бюджета будут выделены и в 2018, и в 2019 году.

Напомним, что в марте 2017 года партия запустила в регионах мониторинг, который должен выявить целесообразность оптимизации школ. К обсуждению этой проблемы "Единая Россия" привлекла общественность.



