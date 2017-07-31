Неверов поговорил о счастье с молодыми политиками

Ключевые показатели эффективности политика – это его результат на выборах, такую точку зрения высказал секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов. Он посетил форум "Территория смыслов", пообщался с молодежью и озвучил главный постулат идеологии партии.

В эти дни на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" проходит смена "Молодые парламентарии и политические лидеры". Старт выступлениям руководителей парламентских партий дал секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Он вышел на сцену вместе с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым, сопредседателем Центрального совета сторонников "Единой России" Евгенией Лазаревой, членом Общественной палаты Москвы, экспертом по ЖКХ Александром Козловым, резидентами Comedy Club Махмудом Гусейновым и Магомедом Муртазаалиевым, телеведущим Тимуром Соловьевым.

Неверов начал свою речь с вопроса: "Может ли быть счастье показателем работы органов государственной власти?" и пояснил молодым людям свое видении темы. Политик привел в пример опыт Бутана и Арабских Эмиратов, где созданы Министерства счастья, а также индекс счастья ООН, который рассчитывается по уровню ВВП и ожидаемой продолжительности жизни граждан страны.

Понятие счастья Неверов назвал личным и очень индивидуальным восприятием каждого человека. "Любое событие, которое принято считать радостным, может не приносить счастья, как и личная эффективность может не приносить счастья – много эффективных людей несчастны. Ключевые показатели эффективности политика - это его результат на выборах", – сделал выбор парламентарий.

"Вы можете быть успешным юристом, экономистом, профессионалом в какой-то другой отрасли, но это не значит, что за вас проголосуют".

Идеологию "Единой России" Неверов сформулировал следующим образом: "Ты нужен стране". "Нужны твои достижения, твои открытия, твои идеи. Ты нужен стране, потому что ты делаешь, созидаешь, создаешь. А задача государства, власти – создать условия для самореализации", – заявил секретарь Генсовета "ЕР".





По его мнению, роль Министерства счастья в России должно играть Министерство экономического развития. "Понятие счастья, которое более универсально для всех – это возможности самореализации. Возможности самореализации – это новый KPI (Ключевой показатель эффективнгости)", - завершил свое выступление на форуме Сергей Неверов.

Также сегодня, 31 июля политик вместе с участниками форума осмотрел выставку и пообщался с молодежью. Ребята задавали вице-спикеру нижней палаты парламента самые разные вопросы. В основном их интересовали выборы, которые пройдут в нескольких российских регионах 10 сентября 2017 года. Секретарь Генсовета "ЕР" отметил, что открытая модель голосования даст возможность участия в предвыборной гонке всем желающим.





На протяжении работы форума "Территория смыслов" его участники встречаются и дискутируют со специалистами различных профильных отраслей. Кроме того, на площадках форума проходят практические занятия с участием представителей партнеров смен, которые помогут молодым людям развить свои профессиональные навыки.