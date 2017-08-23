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Регионы

Медведев обсудил с партактивом "ЕР" развитие Сахалина

Юрий Трутнев, Дмитрий Медведев и Олег Кожемяко. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Председатель партии "Единая Россия", глава правительства Дмитрий Медведев провел в Южно-Сахалинске встречу с партактивом "ЕР" в Сахалинской области. Обсуждался ряд актуальных вопросов развития региона, в том числе формирование комфортной городской среды, повышение квалификации партийных работников и подготовка специалистов для агро-промышленного комплекса.
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По словам премьер-министра, "Единая Россия" обладает хорошими шансами на предстоящих выборах в Сахалинскую областную Думу. "К своим обязательствам мы относимся серьезно и должны максимально следить за тем, как идет работа по выполнению программы партии. Я лично этим занимаюсь и надеюсь, что в регионе такая деятельность хорошо организована", – обратился Медведев к собравшимся.

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После этого председатель партии прокомментировал поступившие от однопартийцев предложения. Так, по мнению главы муниципального образования "Анивский городской округ" Александра Ивашова, необходимо заниматься развитием портовой инфраструктуры, а также активно модернизировать пропускные пункты в морских портах федерального подчинения. Кроме того, отметил он, особое внимание нужно уделить внедрению новейших автоматизированных систем контроля. "Это позволит привлечь еще больше туристов на территорию области и увеличить доходы региона в туристическом кластере", – подчеркнул Ивашов.

В свою очередь, глава правительства отметил, что власти должны сделать все возможное, чтобы Сахалин был привлекателен как для местных жителей, так и для туристов. "Если будет работать система льгот для туристов, то количество посещающих Сахалин резко вырастет", – уверен Медведев.

С предложением выступил также депутат Сахалинской областной Думы шестого созыва, заместитель секретаря регионального отделения "ЕР" по проектной деятельности Андрей Хапочкин. По его мнению, на ближайшем съезде "Единой России" можно провести выставку лучших примеров партпроекта "Городская среда".

Председатель "ЕР" отметил, что создание комфортного городского пространства является одним из главных проектов "ЕР", на который партия и дальше намерена выделять средства. "Наши люди хотят не только нормальных экономических условий, но и обычной комфортной жизни. Невозможно, чтобы в квартире было все нормально, а во дворе – хоть трава не расти", – подчеркнул он. Медведев добавил, что задача состоит в том, чтобы сделать дворы благоустроенными и современными. "Не надо жалеть средств энергии и времени, давайте вместе займемся этим", – добавил председатель "ЕР".

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Внес свою лепту в беседу и член "ЕР", гендиректор ООО "Телерадиокомпания "Оха" Никита Бибик. Он предложил принять поправки в федеральное законодательство и напрямую выдавать лицензии на вылов рыбы по удобным для самих людей участкам. Медведев отметил, что этой не простой вопрос, который требует тщательного обсуждения. "Я согласен с тем, что эти вопросы должны быть урегулированы таким образом, чтобы не ущемлять ничьи интересы", – отметил председатель "ЕР".

В свою очередь, депутат Сахалинской областной Думы шестого созыва, первый заместитель секретаря Сахалинского отделения Партии Наталья Коршунова выступила с предложением законодательно разрешить заниматься аквакультурой не только на рыбоводном участке, но и также на рыбопромысловом. Медведев отметил, что вопрос будет прорабатываться.

Кроме того, премьер-министр проинформировал партактив "ЕР", что подписал решение о создании территории опережающего социально-экономического развития на Курилах. По его словам, это поспособствует многоуровневости использования рыбопромысловых участков.

Также председателю "Единой России" предложили рассмотреть возможность разработки программы "Стажировки выпускников аграрных вузов страны на Дальнем Востоке в целом и в Сахалинской области". Медведев поддержал эту идею. "Нужно определить необходимый набор университетов, а региональному руководству подумать, какие договоры можно было бы заключить, кого направлять на стажировку. Нам понятно, что без таких специалистов сельское хозяйство на Сахалине функционировать не может. Поручение нашему профильному министерству я дам", – сказал глава правительства.

Дмитрий Медведев и Олег Кожемяко. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Помимо прочего, поступило предложение дополнить систему дистанционной подготовки и повышения квалификации партийных кадров для вновь избранных депутатов. "Вы недавно дали поручение провести переформатирование проекта "Гражданский университет" в систему дистанционной подготовки и повышения квалификации партийных кадров. Предлагаю дополнить его курсом для вновь избранных депутатов, чтобы обсудить приоритеты и установки партии при формировании бюджетов всех уровней, нацелить депутатский корпус на выполнение предвыборных программ партии", – сказала учитель истории Татьяны Пак, которая впервые будет участвовать в Единый день голосования 10 сентября на выборах в Сахалинскую облдуму. Медведев назвал уместным создание таких курсов.

Вопросы, которые поднимались на встрече, а также озвученные партийцами предложения имеют для Сахалинской области большое значение, сказал по итогам встречи секретарь Генсовета "Единой России",  вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. "Это вопросы туризма, формирования комфортной городской среды, культуры, подготовки специалистов в области агропромышленного производства. Все это сегодня находится на передовой в регионе", – подчеркнул он.

По словам Неверова, председатель партии достаточно подробно прокомментировал каждое выступление. Он добавил, что часть вопросов отразится в законопроекте о рыболовстве, который нижняя палата парламента рассмотрит во втором чтении уже этой осенью.

В целом, отметил секретарь Генсовета "ЕР", комментарии партийцев в рамках встречи были очень важны в контексте предстоящих выборов в Сахалинскую облдуму. "Наши коллеги могут довести до избирателей Сахалинской области подробную информацию по темам, которые сегодня прозвучали, и я надеюсь, что именно с ответами на эти вопросы они получат поддержку на выборах", – подчеркнул Неверов.

Автор: Иван Поляков23 августа 2017, 12:26

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