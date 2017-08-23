Опубликован список погибших в резне на заводе ГАЗ

В Сети опубликован список пострадавших и погибших в результате резни на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. Жертвами преступления стали три человека, еще двое получили травмы.

Агушкин А.Н. (51 год) – погиб

Курин А.В. (55 лет) – погиб

Богатова Л.В. (44 года) – погибла

Александр К.

Сергей Б.

Злоумышленник задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает РЕН ТВ.