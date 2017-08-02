Лидеры фракций рассказали молодежи о счастье

Руководители партийных фракций Госдумы пообщались с молодежью на форуме "Территория смыслов на Клязьме". Политики рассуждали на тему счастья – каждый понимает его по-своему.

Лидер думских "единоросов" Владимир Васильев сказал, что политик должен думать не только о счастье своем и близких, но и тех людей, которых он представляет. "На мой взгляд, счастье бывает даром судьбы или результатом труда. Первый вариант обсуждать бессмысленно, если оно есть – то есть, как говорится, не родись красивой, а родись счастливой. А вот результат труда, преодоление неудач и даже страданий, счастье как награда – мне кажется, это именно та тема, которую можно обсуждать в этой аудитории", – сказал политик.

Говоря о задачах, которые предстоит решать молодым участникам форума, Васильев так сформулировал главную из них: "Перед вами стоит историческая задача выработать и обеспечить путь дальнейшего развития России. И мы, профессиональные политики, хотим, чтобы вы учились на нашем опыте, не всегда успешном".

Среди неудач прошлого глава фракции "Единая Россия" отметил подписание в Беловежской пуще соглашения о прекращении существования СССР и трагические события 1917 года.

"Сегодня мы снова наблюдаем ту же революционную болезнь – попытки использовать недовольство групп людей в достижении своих целей так называемой несистемной оппозицией", – отметил парламентарий.





Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов говоря о счастье, назвал три его составляющих. это – свобода, занятие любимым делом и любовь. Но при этом политик отметил, что счастье — понятие субъективное и привел соответствующую статистику.

"За последние годы все большее количество людей считают себя счастливыми. Для счастья нужно не так уж и много денег. Посчитано, что семье из трех человек требуется 72 тысячи рублей", – так оценил понятие счастья Миронов.





Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, продолживший дискуссию о счастье, обратился к классикам. "Наш великий поэт Александр Пушкин писал: "На свете счастья нет, но есть покой и воля". Сегодня вы, молодежь, должны понимать, что вам не дадут даже покоя и воли", – заявил Зюганов.

Главный коммунист России рассказал о своих первых шагах на посту президента в случае, если ему представится возможность занять такую должность. По словам Зюганова, он бы первым делом объявил новый курс, в основе которого лежала бы идея справедливости, а также качественное образование, наука и суперсовременные технологии.





Председатель ЛДПР Владимир Жириновский также рассказал о своем видении счастья для политика. По его мнению, несмотря на то, что для достижения счастья нужно постоянно трудиться, оно всегда приходит внезапно.

"Счастливым может стать лишь тот, кто достиг успеха своими силами. Пожалуй, ключевым элементом счастья для политика ли, не для политика — это ваш собственный труд. Но при этом важно понимать, что счастье всегда "сваливается" нам на голову, приходит внезапно, тогда, когда мы его не ждали", – сказал лидер ЛДПР.





Партийный лидер также призвал молодых людей не строить свой путь к счастью на неудачах или несчастье других. Говоря о себе и своей политической карьере, Жириновский сказал, что намерен работать в Госдуме до самой смерти. Тем не менее, руководитель ЛДПР все-таки пожелал молодым политикам удачи. "Надежда на вас, молодежь", – резюмировал Жириновский.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. Его организатор – Федеральное агентство по делам молодежи. В этом году площадка принимает семь тематических смен. Партнерами пятой, политической смены стали Центральная избирательная комиссия, Госдума и Совет Федерации. Участниками смены стали более тысячи молодых парламентариев и политических лидеров из всех регионов России.