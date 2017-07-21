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Общество

110 тысяч россиян жаждут попасть на Всемирный фестиваль молодежи

Фото: vk.com/wfys2017
Более 110 тысяч россиян подали заявки для регистрации в качестве участников и волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он пройдет в России в октябре 2017 года.
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Сегодня, 21 июля председатель оргкомитета фестиваля, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко общался с руководителями региональных подготовительных комитетов большого международного смотра на площадке Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".

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"Приятно осознавать, что у нас есть более 110 тысяч неравнодушных, талантливых человек, готовых потратить свою энергию на то, чтобы это событие стало лучшим", – сказал Кириенко.

Он отметил, что организаторы фестиваля вышли на финишную прямую и поинтересовался у молодежи – что еще можно и нужно сделать, чтобы праздник получился самым лучшим.

"Хотелось, чтобы прибывшие гости почувствовали, что такое Россия, и уехали с четким представлением, какая это современная страна", – добавил Кириенко.

Сергей Кириенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Напомним, что основная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов уже согласована. Ключевые задачи в подготовке фестиваля выполняет Национальный подготовительный комитет, который сформирован молодежными организациями. Встреча молодежи со всего мира обещает стать настоящим праздником.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укреплять международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие.

В начале этого года фестиваль активно и красочно поддержали жители Крыма: в Севастополе прошел масштабный флешмоб, приуроченный к смотру. 25 января 2017 года, в Татьянин день на площадь перед университетом пришли 300 человек с воздушными шарами и плакатами и по сигналу выстроились в огромную ромашку – символ фестиваля.

Фото: youtube.com

Масштабный форум, на который съедутся участники со всей планеты, пройдет с 14 по 22 октября 2017 года. Часть мероприятий фестиваля пройдет в Москве, остальные – по всей территории страны от Калининграда до Дальнего Востока. Всего городов проведения смотра восемь, это – Москва и Сочи (главные площадки), Калининград, Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Севастополь и Симферополь.

Ожидается, что участие во Всемирном фестивале примут десятки тысяч  человек из 190 стран мира. Предстоящий форум уже третий для нашей страны, до этого Москва принимала фестиваль в 1957 и 1985 годах.

Автор: Александр Комаров21 июля 2017, 16:18

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