Молодежный форум "Территория смыслов" стартует на Клязьме

Во Владимирской области во вторник, 27 июня, открывается Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме". Мероприятие продлится до 20 августа, за это время его участниками станут более семи тысяч аспирантов, магистров, специалистов и бакалавров со всей страны в возрасте от 18 до 30 лет.

Организатором форума является Федеральное агентство по делам молодежи. В этом году запланировано проведение нескольких тематических смен. Среди них "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов".

Кроме того, в рамках форума пройдут смены "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи". В этом году на "Территории смыслов" впервые будут представлены смены "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".



Во время форума будет организован Всероссийский молодежный конкурс проектов. Его участники смогут публично представить свои проекты социальной направленности. Лучшие из них получат финансовую поддержку в виде грантов, сумма которых варьируется от 100 до 300 тысяч рублей.





Участников "Территории смыслов" ждут встречи и интересные дискуссии со специалистами многих профильных отраслей. Кроме того, на форуме пройдут практические занятия с участием представителей партнеров смен, которые помогут молодым людям развить свои профессиональные навыки.

Как и прежде, гостями мероприятия станут представители органов власти, бизнеса, видные общественные и научные деятели. Среди них – министр образования и науки России Ольга Васильева, представители фракций Госдумы, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Кроме того, "Территорию смыслов" посетят уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров и другие.

К участникам форума обратился президент России Владимир Путин. "Искренне рад, что ваш форум уверенно развивается, укрепляет сложившиеся традиции. И с каждым годом вовлекает в орбиту своей деятельности все больше юношей и девушек – с активной жизненной, общественной, гражданской позицией", – говорится в сообщении главы государства.





Он также подчеркнул, что на "Территории смыслов" созданы все условия для дискуссий с политиками и общественными деятелями, бизнесменами и представителями научного сообщества. "И конечно, вы сможете пообщаться со своими сверстниками из многих регионов страны, в творческой и неформальной атмосфере обсудить интересующие вас проблемы", – отметил президент.



Церемония открытия Всероссийского форума пройдет в виде флешмоба. Он представляет собой стилизованную под 1957 и 1985 годы вечеринку. Именно в это время Москва принимали фестивали молодежи и студентов. Церемония открытия призвана продемонстрировать преемственность поколений и сохранение традиций фестивального движения в России.





Около площадки флешмоба будет размещена фотозона с ретро автомобилями тех лет. Рядом с каждой машиной будет девушки, одетые соответственно эпохе. Сфотографироваться с ними сможет любой желающий.

В основу церемонии открытия положена концертная программа. На сцене выступят общественные послы фестиваля, а кавер-группы исполняет хиты 1957 и 1985 годов. В завершении концерта участники форума и музыканты вместе исполнят гимн Фестиваля молодежи и студентов 1957 года – песню "Подмосковные вечера".

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" – это крупнейшая образовательная площадка России. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года.

