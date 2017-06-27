Молодежный форум "Территория смыслов" стартует на Клязьме
Организатором форума является Федеральное агентство по делам молодежи. В этом году запланировано проведение нескольких тематических смен. Среди них "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов".
Кроме того, в рамках форума пройдут смены "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи". В этом году на "Территории смыслов" впервые будут представлены смены "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".
Во время форума будет организован Всероссийский молодежный конкурс проектов. Его участники смогут публично представить свои проекты социальной направленности. Лучшие из них получат финансовую поддержку в виде грантов, сумма которых варьируется от 100 до 300 тысяч рублей.
Участников "Территории смыслов" ждут встречи и интересные дискуссии со специалистами многих профильных отраслей. Кроме того, на форуме пройдут практические занятия с участием представителей партнеров смен, которые помогут молодым людям развить свои профессиональные навыки.
Как и прежде, гостями мероприятия станут представители органов власти, бизнеса, видные общественные и научные деятели. Среди них – министр образования и науки России Ольга Васильева, представители фракций Госдумы, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Кроме того, "Территорию смыслов" посетят уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров и другие.
К участникам форума обратился президент России Владимир Путин. "Искренне рад, что ваш форум уверенно развивается, укрепляет сложившиеся традиции. И с каждым годом вовлекает в орбиту своей деятельности все больше юношей и девушек – с активной жизненной, общественной, гражданской позицией", – говорится в сообщении главы государства.
Он также подчеркнул, что на "Территории смыслов" созданы все условия для дискуссий с политиками и общественными деятелями, бизнесменами и представителями научного сообщества. "И конечно, вы сможете пообщаться со своими сверстниками из многих регионов страны, в творческой и неформальной атмосфере обсудить интересующие вас проблемы", – отметил президент.
Церемония открытия Всероссийского форума пройдет в виде флешмоба. Он представляет собой стилизованную под 1957 и 1985 годы вечеринку. Именно в это время Москва принимали фестивали молодежи и студентов. Церемония открытия призвана продемонстрировать преемственность поколений и сохранение традиций фестивального движения в России.
Около площадки флешмоба будет размещена фотозона с ретро автомобилями тех лет. Рядом с каждой машиной будет девушки, одетые соответственно эпохе. Сфотографироваться с ними сможет любой желающий.
В основу церемонии открытия положена концертная программа. На сцене выступят общественные послы фестиваля, а кавер-группы исполняет хиты 1957 и 1985 годов. В завершении концерта участники форума и музыканты вместе исполнят гимн Фестиваля молодежи и студентов 1957 года – песню "Подмосковные вечера".
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" – это крупнейшая образовательная площадка России. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года.
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