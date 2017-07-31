Неверов пообщался с участниками форума "Территория смыслов"

Секретарь Генерального совета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в понедельник, 31 июля, побывал на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" во Владимирской области. Он встретился с представителями "Молодой гвардии Единой России", которые съехались на мероприятие со всей страны.

Неверов вместе с участниками форума осмотрел выставку и пообщался с молодежью. Ребята задавали вице-спикеру нижней палаты парламента самые разные вопросы. В основном их интересовали выборы, которые состоятся в ряде российских регионов 10 сентября.

Секретарь Генсовета "ЕР" отметил, что открытая модель голосования даст возможность участия в предвыборной гонке всем желающим. "Она получила большую популярность – в целом, по сравнению с прошлым годом, когда в России проходили широкомасштабные выборы, явка в 2017 году на Единый день предварительного голосования увеличилась на 1,5 процента", – подчеркнул Неверов.





Кроме того, на встрече с "Молодой гвардией Единой России" участвовал руководитель Центральной избирательной комиссии партии Владимир Бурматов, сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "ЕР" Евгения Лазарева, а также исполнительный директор партийного проекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов. Также с собравшимися на "Территории смыслов" молодыми людьми пообщался четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.





Напомним, ранее на "Территории смыслов" сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "ЕР" Евгения Лазарева объявила о запуске в пилотном режиме в 15 регионах проекта "Моя сторона". Он направлен на поддержку социальных инициатив граждан и их обмен опытом в этой сфере. "Это необходимо для организации ресурсной базы поддержки и тиражирования наиболее интересных проектов", – сказала она в беседе с участниками форума.

В настоящий момент проект запущен в Волгоградской, Московской, Мурманской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областях. Кроме того, он действует в Пермском крае, в Республиках Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, в Крыму, а также Санкт-Петербурге.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" – это крупнейшая образовательная площадка России. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года. В этом году форум стартовал 27 июня. Он продлится до 20 августа.





Всего площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли"

На протяжении работы форума его участники встречаются и дискутируют со специалистами различных профильных отраслей. Кроме того, на "Территории смыслов" проходят практические занятия с участием представителей партнеров смен, которые помогут молодым людям развить свои профессиональные навыки.

