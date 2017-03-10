"ЕР" возьмет на контроль оптимизацию школ

Мониторинг ситуации в регионах выявит целесообразность оптимизации школ. Проект запускает "Единая Россия". Кроме того, к обсуждению проблемы "ЕР" привлечет общественность.

Оптимизация школ в российских регионах в некоторых случаях приводит к закрытию учебных заведений. Это создает проблемы, для решения которых будет проводиться мониторинг ситуации и общественные обсуждения темы, заявила координатор партийного проекта "ЕР" "Модернизация образования", депутат Госдумы Валентина Миронова.

Как сообщалось, в рамках оптимизации школ в регионах, которая проходит в соответствии с распоряжением правительства России, до 2018 года планируется закрытие 3639 школ и детских садов в селах.

"В статье 22-ФЗ 273 "Об образовании в РФ" сказано, что решение о ликвидации или реорганизации школы допускается только на основании заключения комиссии после оценки последствий данного решения. Только когда комиссия представит результаты, можно будет говорить о дальнейших действиях по реорганизации школы. И обязательно нужно знать мнение жителей сельского поселения по этому вопросу", – отметила Миронова.

Депутат подчеркнула, что контроль за ходом оптимизации школ с небольшим количеством учащихся возьмет на себя партийный проект "Модернизация образования". "Партия выступает против необоснованного закрытия школ и детских садов в регионах. Начиная с 27 марта, на протяжении года мы будем проводить ежемесячный мониторинг ситуации в регионах", – заявила парламентарий.

Координатор проекта сообщила, что "ЕР" намерена организовать цикл круглых столов, к участию в которых привлекут экспертов, педагогов и родителей. Таким образом определится, насколько актуальна оптимизация общеобразовательных учреждений в каждом конкретном случае. Во время региональной недели депутаты получат информацию из своих субъектов. А к середине апреля, когда завершится мониторинг, будет получена полная картина. По словам Валентины Мироновой, этот вопрос обсудят и на федеральном уровне: пройдет круглый стол с представителями министерства образования и науки.