Путин отправится на рыбалку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл планы главы государства. Лидер отправится на рыбалку в Сибирь.

"Завтра по дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в Южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку", – цитирует Пескова телеканал "360". Глава государства примет участие в нескольких мероприятиях в Амурской области 3 августа, а затем полетит в Бурятию, передает EG.ru.

