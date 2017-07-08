Челябинец закопал расчлененного ребенка и помог его найти
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили дома у подозреваемого велосипед мальчика, передает телеканал "РЕН ТВ". Задержанный уже дал признательные показания, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). По данным ведомства, мужчина заманил ребенка к себе домой и совершил убийство, "после чего с целью избежать привлечения к уголовной ответственности закопал тело мальчика в малолюдном месте".
Труп ребенка обнаружили лишь спустя месяц после убийства. Сообщается, что его тело было разрублено или расчленено. Примечательно, что убийца участвовал в поисковой операции в качестве волонтера и "помогал" искать мальчика.
"В ходе расследования уголовного дела следователями и следователями-криминалистами СК России, сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами проведен обход более 260 домовладений, расположенных на предполагаемом маршруте движения мальчика", – сообщается на сайте регионального управления СКР. "Следователи Следственного комитета проверили более 100 лиц из ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы на возможную причастность к совершению преступления", – рассказали в пресс-службе ведомства.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Стражи порядка выяснили, что 29-летний подозреваемый прежде уже был трижды судим за кражу, грабеж и хранение наркотиков.
Напомним, мальчик пропал еще 14 июня 2017 года. Десятилетний ребенок уехал из дома на велосипеде в школьную библиотеку за учебниками, однако домой он не вернулся. После этого его мать обратилась за помощью в правоохранительные органы.
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